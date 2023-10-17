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Вторник, 17 октября 2023, 12:18 мск

Новости Челябинск

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Конец октября для самого отдаленного района Челябинска будет ознаменован серьезными транспортными проблемами

Конец октября для жителей Металлургического района Челябинска будет ознаменован серьезными транспортными проблемами: перестанут ходить трамваи в другие районы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 9 часов 18 октября до 5 утра 1 ноября закрывается движение трамваев по улице Каслинской и Свердловскому тракту от проспекта Победы до кольца Першино. Это связано с заменой стрелочного узла у трамвайного депо № 2.

В этот период трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

№3 ЧЭМК – Кирова – Вокзал

№14 Чичерина – Российская – Карла Маркса – Труда – Российская – Чичерина

№18 ЧЭМК – Горького – Чистопольская

№19 Першино – Коксохим

Маршрут №20 на время ремонта отменяется.

Жителям района и другим горожанам, желающим попасть на ЧМЗ, в мэрии рекомендовали пользоваться автобусами №№15, 31, 71.

Правда, эти автобусы не дублируют трамвайные маршруты. Плюс ко всему, в часы пик и вечером они всегда переполнены. А с железнодорожным вокзалом, Ленинским районом и областным судом прямого сообщения у Металлургического района в ближайшие 2 недели вообще не будет.

Челябинск, Софья Артемьева

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