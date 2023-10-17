Конец октября для самого отдаленного района Челябинска будет ознаменован серьезными транспортными проблемами

Конец октября для жителей Металлургического района Челябинска будет ознаменован серьезными транспортными проблемами: перестанут ходить трамваи в другие районы города.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 9 часов 18 октября до 5 утра 1 ноября закрывается движение трамваев по улице Каслинской и Свердловскому тракту от проспекта Победы до кольца Першино. Это связано с заменой стрелочного узла у трамвайного депо № 2.
В этот период трамваи будут ходить по следующим маршрутам:
№3 ЧЭМК – Кирова – Вокзал
№14 Чичерина – Российская – Карла Маркса – Труда – Российская – Чичерина
№18 ЧЭМК – Горького – Чистопольская
№19 Першино – Коксохим
Маршрут №20 на время ремонта отменяется.
Жителям района и другим горожанам, желающим попасть на ЧМЗ, в мэрии рекомендовали пользоваться автобусами №№15, 31, 71.
Правда, эти автобусы не дублируют трамвайные маршруты. Плюс ко всему, в часы пик и вечером они всегда переполнены. А с железнодорожным вокзалом, Ленинским районом и областным судом прямого сообщения у Металлургического района в ближайшие 2 недели вообще не будет.
Челябинск, Софья Артемьева
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