«А потом умирают»: челябинские водители заявили о невыносимых условиях труда

Водители челябинских автобусов заявили о невыносимых условиях труда и несоответствующей зарплате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники МУП «Служба организации движения» написали в СМИ анонимное письмо с жалобами на адский график работы, хронический недосып и усталость.

Тележурналисты попытались пообщаться с водителями, но большинство из говорить под камерами отказалось. Единственный водитель, согласившийся дать интервью, Сергей Костылев работает с 1989 года. «Прихожу на работу в 5 утра, ухожу в 2-3 ночи. Иногда через сутки. Работаем мы обычно два (дня) через два. Многие работают, если думают, что что-то заработают, 3 на 1, 4 на 1, 5 на 1, 6 на 1. Но, правда, потом умирают, – рассказал водитель 31 каналу. – Довольно много у нас в прошлом году было случаев смертей, и инсультов, и инфарктов.

Просыпаюсь я в 3. До смены вы, будьте любезны, отдайте 1 час на подготовку – это бюрократические препоны пройдете: медик, 2 раза диспетчер, механик. Потом только будете осматривать автобус, готовить его к выходу – проверите все агрегаты, колеса, масла. И только потом поедете. Так же и вечером. А если сменщику машину передаете, то вам придется остаться еще на час – полтора.

За 164 часа мне заплатят около 30. Если дико по графику перерабатывать и работать еще без кондуктора, иметь первый класс, обслуживать сложный маршрут, все накрутки иметь – тогда… ну, 70.

Иногда спрашивают: почему ты проехал на красный свет, ДТП много – это же все от страшного недосыпа».

«Я знаю этого водителя, много раз с ним ездила вечером, он водит автобус настолько аккуратно, что можно ехать, почти не держась за поручни, – комментирует интервью в соцсетях одна из челябинок. – Когда валидатор не работает, подходила для оплаты проезда, так вот он до такой степени уставший, что это видно невооруженным глазом: тихонько карту берет, проводит оплату и подает билет… А сам в это время едет, блин. Реально, человек должен же ОТДЫХАТЬ! Мне его очень жалко всегда…»

В МУП «СОД» ситуацию пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

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