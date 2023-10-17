Срочно переобувайтесь: на Челябинскую область надвигаются снегопады

В Челябинской области портится погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в ближайшие дни ночная температура воздуха опустится ниже ноля, а в выходные ожидаются снег с дождем.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска призвал водителей срочно менять шины на зимние, а в ГИБДД напомнили, что за несвоевременное переобувание могут оштрафовать на 500 рублей.

Впрочем, езда в такую погоду на летней резине опасна не штрафами, а серьезными авариями. Как показывает практика, количество ДТП во время первых снегопадов увеличивается в разы. Столкнувшиеся машины создают на дорогах заторы и мешают проходу дорожной техники, что только ухудшает дорожную обстановку и ведет к новым ДТП.

Челябинск, Павел Зварзин

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