Прокуратура потребовала от мэра Челябинска устранить нарушения законодательства в сфере ЖКХ

Прокуратура Металлургического района Челябинска внесла главе городской администрации Наталье Котовой представление об устранении нарушений жилищного законодательства в сфере ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в числе прочего было выявлено несвоевременное информирование сотрудников социальных объектов и жителей многоквартирных домов об отключениях, несоответствие нормам параметров подключения отопления и горячей воды, нарушение нормативных сроков проведения ремонтных работ.

«Длительное время не обеспечено теплоснабжение образовательного учреждения ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (ул. Черкасская, 1а), что является недопустимым.

Кроме того, выявлено нарушение целостности наружных тепловых сетей у многоквартирного дома №7 по ул. Электростальская, это приводит к образованию конденсата на двери и стенах подъезда, что также длительное время остается без надлежащего ремонта.

Также только при совместном выезде работников прокуратуры с представителем управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска установлено отсутствие теплоснабжения в многоквартирном доме № 6 по ул. 50-летия ВЛКСМ.

На длительное бездействие МУП «ЧКТС» указывают жители частного сектора района, ежедневные заявки которых об отсутствии отопления оставались без должного внимания.

В связи с нарушением нормативных сроков проведения ремонтных работ на наружных сетях теплоснабжения, ненадлежащих параметрах при подаче теплоносителя, несвоевременным информированием потребителей об отключениях от теплоснабжения прокуратурой района главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, незамедлительном принятии мер к повышению эффективности деятельности МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Челябинска.

В отношении директора муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ, также внесено представление об устранении нарушений жилищных прав жителей района, принятии мер к сокращению срока устранения технологических отказов на сетях теплоснабжения», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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