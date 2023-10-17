В деревню? К тетке? В глушь? В Саратов? Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы

В новогодние каникулы россияне будут отсыпаться, общаться с семьей, читать и смотреть сериалы. К такому выводу пришли специалисты портала SuperJob, проанализировав планы экономически активных респондентов из всех округов страны.



Как передает корреспондент РИА «Новый День», треть участников опроса заявили, что планируют провести праздники дома. На дачу отправятся 9% опрошенных, в гости – 6%. Каждый двадцатый планирует новогоднее путешествие, 40% из них – за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных – Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% в новогодние каникулы будут работать.

Аналитики отмечают: по сравнению с 2022 годом, россиян, планирующих провести первую январскую декаду дома, стало меньше: 45% год назад и 33% сейчас.

При этом мужчины чаще женщин заявляют о желании остаться в новогодние каникулы дома, а дамы больше предпочитают отправиться в путешествие.

Москва, Анастасия Палей

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