В Челябинске крупный жилой массив остался без отопления

На северо-западе Челябинска крупный жилой массив остался без отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за повреждения на магистральном трубопроводе со вчерашнего дня отключены горячая вода и теплоснабжение в 112 многоквартирных домах микрорайона №18, ограниченного улицами Чичерина, Комсомольский проспект, 40 лет Победы, Салавата Юлаева, проспект Победы, Звенигородская.

Устранить аварию обещали до полуночи 17 октября. Однако в мэрии сообщают, что к 8 утра среды отопление и горячую воду вернули только в 33 дома. Бабарие в 79 домах по-прежнему холодные.

Аварийно-восстановительные работы продолжаемся.

Напомним, отопительный сезон в Челябинске начался тревожно – аварии на сетях регулярно происходят во всех частях города. И это при еще неполной нагрузке.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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