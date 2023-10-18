Уральцы едва не погибли, застряв на квадроцикле на рельсах

Жители Екатеринбурга едва не погибли в Кыштыме, застряв на квадроцикле на рельсах.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, мужчины отдыхали на озере Увильды. Возвращаясь обратно по грунтовой дороге, они решили пересечь железную дорогу по необорудованному переезду в 3 километрах от СНТ Рипус.

Пассажир слез с квадроцикла и отошел в сторону. Водитель пытался выехать вперед или назад, когда из-за поворота выскочил локомотив. До столкновения оставались считанные секунды, когда водитель спрыгнул с квадроцикла и откатился назад на насыпь.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако мгновенно остановить груженый железнодорожный состав невозможно, поэтому подмяв квадроцикл, локомотив продолжал двигаться еще 200 метров.

Поскольку у мужчин были запас воды и аптечкой, поэтому оставшийся на безопасном расстоянии пассажир смог сразу после происшествия оказать первую помощь водителю и вызвать экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели транспортировали пострадавшего на спинальном щите до кареты скорой медицинской помощи. С рваными ранами, полученными при падении, водителя квадроцикла госпитализировали в ближайшую больницу. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Кыштым, Павел Зварзин

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