Челябинцы все чаще отказываются от наличных расчетов в общественном транспорте

Челябинцы все чаще отказываются от наличных расчетов в общественном транспорте, но не торопятся использовать проездные. Анализ провели специалисты ЧелябГЭТ. В расчет брался период с августа 2022, когда произошли изменения билетного меню, до сентября 2023 года включительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оптимизация билетного меню проводилась с целью стимулирования жителей Челябинской агломерации чаще использовать безлимитные проездные карты, оплачивать проезд безналичным способом и пользоваться возможностью делать бесплатные пересадки.

Анализ показал, что до августа 2022 года наличными расплачивалось 38,5% пассажиров, а банковскими картами – 26,4%. Единые проездные карты (ЕПК) спросом не пользовались – их доля составила 0,47% от всех расчетов.

К концу прошлого года картина кардинально поменялась наличными рассчитывались уже 20,5% пассажиров, в то время как безналичным способом прошло 44,2% оплат. Популярность ЕПК возросла чуть более, чем в 4 раза – доля оплат проезда с использованием безлимитных проездных составила 2,2%.

«В течение 2023 года продолжается постепенное снижение оплат наличным способом – на 30 сентября 2023 года их доля составляет уже 15,2%, в то время как безналичным путем – 49,5%. Стабильно растет количество пассажиров, использующих ЕПК при оплате проезда – сегодня это 2,6% от всех расчетов».

Отметим, что челябинцы часто жалуются, что не могу приобрести ЕПК, так как у кондукторов их постоянно нет, а пункты продаж работают по такому графику, что не все после работы успевают до них доехать.

Челябинск, Павел Зварзин

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