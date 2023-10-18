Челябинская область вышла в лидеры по приросту люксового автопарка

Челябинская область вошла в число регионов, лидирующих по приросту количества премиальных автомобилей (дороже 10 млн рублей). Анализ проводила FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году число подобных авто в России выросло почти на четверть – до 19,8 тысяч.

Больше всего автопарк вырос в Калмыкии – более чем в 5 раз. На втором месте Бурятия – плюс 92%, далее следуют Дагестан (плюс 62,7%) и Амурская область (плюс 55%). Челябинская область с увеличением на 44,9% расположилась на пятой строчке. Это самый высокий показатель в УрФО.

В абсолютных цифрах прирост премиальных автомобилей в области составил 62 единицы, а автопарк увеличился до 200 машин. В богатых нефтяных регионах – Тюменской области и ХМАО эти показатели ниже. В соседней Свердловской области люксовый автопарк насчитывает 509 авто – в минувшем году он вырос на 26,6%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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