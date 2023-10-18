Попробовали бы сами: челябинские общественники на практике опровергли заявления мэрии о нормальной работе подъемников на площади Революции

Челябинские общественники протестировали работу подъемников на площади Революции. Поводом послужили многочисленные жалобы инвалидов-колясочников и ответные заявления мэрии, что все в порядке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 электроподъемника для людей с ограниченными возможностями установили на площади Революции 3 года назад. На это было выделено 3 млн рублей. Механизмы должны облегчать спуск и подъем, человека на коляске в подземный переход. Но колясочники заявляют, что этот путь превращается в мучение.

Минувшим летом один из подъемников стал работать совсем плохо.

«Мы обратились к главе города, а также в прокуратуру, с целью устранения выявленных недостатков и обеспечения беспрепятственного пересечения для

категории маломобильных граждан (ул. Кирова- пл. Революции- ул. Воровского), – рассказали в ОНФ. – Пришел ответ: Электроподъемник функционирует в полном объеме.



Эксперты Народного фронта решили проверить лично!

Самостоятельный подъём/спуск вызывает затруднения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подъёмник нужно опустить в ручном

режиме. Колёса инвалидной коляски застревают в складной части платформы. Осуществить самостоятельный спуск невозможно.

Возникает вопрос: как человек с ограниченными возможностями может воспользоваться доступной городской средой в таком случае?



Мы требуем от администрации Челябинска привести электроподъемник в надлежащее состояние, заменить все необходимые запчасти с целью

устранения выявленных недостатков и обеспечения беспрепятственного перемещения для категории маломобильных граждан».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»