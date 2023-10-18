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Среда, 18 октября 2023, 18:50 мск

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Южноуральцы заявили об отсутствии вакцин для обязательных детских прививок

Южноуральцы заявили об отсутствии вакцин для прививок, предусмотренных национальным календарем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблеме сообщила жительница Миасса. Она обратилась к губернатору Алексею Текслеру с просьбой посодействовать «в вопросе появления в городских детских поликлиниках вакцины от кори и паротита. Мы с мая 2023 года по текущий момент пытаемся поставить данную прививку, но не нет. Сейчас эпидемия кори … И нам, матерям, очень страшно за своих деток! Лично я не являюсь антипрививочником, ставим все по графику. Очень прошу посодействовать в решении данной проблемы».

Оказалось, что вакцин нет и в Магнитогорске, и в Челябинске, и в других населенных пунктах. А еще нет вакцин от краснухи.

В минздраве региона проблему отрицать не стали: «Вопрос обеспечения населения Челябинской области иммунобиологическими лекарственными препаратами находится на особом контроле.
В октябре-ноябре ожидается следующее поступление вакцины против кори, краснухи и паротита».

Челябинцы сообщили, что нет вакцины и от полиомиелита. Но в ведомстве это опровергли: «Вакцина есть в наличии в медицинской организации». Правда, в какой не уточнили.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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