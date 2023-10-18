Депутата Челябинской Думы Виталия Паутова отправили в СИЗО

Депутата городской думы Челябинска Виталия Паутова отправили в СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», 17 октября Паутова задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года депутат Челябинской городской думы, действуя группой лиц по предварительному сговору с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, выступили в качестве посредников при передаче взятки должностным лицам из числа сотрудников администрации Челябинска в сумме 2 млн рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий – оказание обществу содействия в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

В результате незаконных действий генерального директора общества и депутата Челябинской городской думы выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома при отсутствии законных оснований», – прокомментировали дело в Следственном комитете.

Сегодня суд избрал Паутову меру пресечения.

На заседание фигурант пришел в тельняшке и камуфляже, заявив, что собирался в начале ноября уйти на СВО.

Представитель обвинения уточнил, что депутату грозит до 12 лет лишения свободы, у него есть солидные денежные средства, счета в иностранных банках, обширные связи в органах власти и правоохранительных органах, поэтому может скрыться и надавить на свидетелей и силовиков.

Защита напомнила, что во время военной службы Паутов получил ранение и контузию, имеет инвалидность, а потому нуждается в постоянном наблюдении.

Однако суд встал на сторону обвинения и отправил Паутова в СИЗО на 2 месяца.

Такую же меру пресечения избрали для совладельца компании «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко, задержанного вместе с Паутовым и тоже обвиняемого в посредничестве при передаче взятки сотрудникам мэрии.

Челябинск, Павел Зварзин

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