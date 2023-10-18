В российских школах отменят всероссийские проверочные по иностранному языку

В российских школах отменят всероссийские контрольные по иностранному языку. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся по разным предметам с 2015 года. Контрольные пишут ученики 4-8-х и 10-11-х классов. Выпускники сдают контрольные предметам, не заявленным ими на ЕГЭ.



ВРП по иностранным языкам – английскому, немецкому или французскому в 7-х классах сдавали с 2019 года, в 11-х – с 2018-го (тогда они были добровольными).

Согласно описанию КИМ, данная диагностика проводится «в целях мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня подготовки школьников: предметных, личностных, и метапредметных результатов обучения».

Иноязычная коммуникативная компетенция к окончанию 7 класса должна была соответствовать уровню А1 по шкале Совета Европы, в 11 классе –

не ниже А2+, в идеале – В1.

Теперь принято решение эти контрольные отменить.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое», – заявил Музаев.

Остальные ВПР не отменяются, но по словам главы Рособрнадзора, есть нюансы, связанные с проведением контрольных для учеников 11-х классов.

Москва, Анастасия Палей

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