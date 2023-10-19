На Южном Урале растет потребление видеоконтента

В Челябинской области увеличилось потребление видеоконтента.

Максимальная динамика была зафиксирована к российскому онлайн-сервису для хостинга и просмотра видео Rutube – объем передачи данных здесь вырос сразу в 3 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильную активность пользователей в регионе.

Мобильный трафик на YouTube, наоборот, показал снижение на 15%. При этом по общему объему передачи данных эта платформа по-прежнему удерживает уверенное лидерство.

Жители Южного Урала также стали намного больше времени проводить за аудио и видео разговорами в мессенджерах. За последние двенадцать месяцев на этот способ коммуникации стало уходить на 25% больше интернет-трафика. В целом, мессенджеры утвердились как любимый способ общения в регионе, а самым популярным каналом стал Telegram. На него приходится уже свыше 83% от общего трафика на все мессенджеры.

На третьем месте по динамике в Челябинской области оказались онлайн-кинотеатры. Интерес к фильмам и сериалам вырос на 10%. Ежемесячный объем передачи данных в этой категории сравним с просмотром около 300 тысяч часов контента в Full HD-формате.

Для комфортной загрузки видео жители региона все чаще используют сеть четвертого поколения. Через нее уже проходит 85% от всего объема передачи данных в регионе.

«Наши абоненты активно смотрят видео в режиме онлайн, звонят по видеосвязи родным и близким. Конечно, это ведет к большей нагрузке на сеть, и требует от нас превентивных мер. Так, в этом году мы провели серьезный рефарминг сети, который затронул свыше 200 локаций Челябинской области. Эффективность существующей инфраструктуры была улучшена в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Чебаркуле, Снежинске, Миассе, Троицке, Златоусте, Кыштыме и других городах, а также более чем в 60 небольших населенных пунктах региона», – подчеркивает Виталий Сироткин, технический руководитель МегаФона в Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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