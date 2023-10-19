На расслабоне: на Урале родителям предложили самим доделать ремонт в школе

Жителям южноуральского поселка предложили доделать ремонт в местной школе, если они хотят, чтобы их дети занимались с профессиональными учителями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о школе №41 – единственной в поселке Новогорном.

«В апреле 2023 наша одна единственная школа была закрыта на ремонт до октября. Насколько знаю, Вы даже приезжали к нам, так как поступает много жалоб, что никакого ладом ремонта не ведется: то рабочих нет, то денег, – обратились родители школьников в соцсетях к губернатору Алексею Текслеру. – На дворе 17.10.2023, а дети учатся кто где: кто в садике, кто в учебных классах МЧС.

Назвать учебой это сложно: дети на расслабоне, у родителей уже нервы сдают – одну неделю 3 дня учатся, 2 дня дома, другую неделю 2 дня учатся, 3 дня дома. Разве это нормально? Ребенок пошел в 5 класс – самостоятельно должен изучать частично биологию, географию, историю...

Было собрание в школе, директор предлагает помочь ремонт сделать. Серьезно? То есть, мы должны работать, чтобы обеспечивать детей, уроки с ними делать, новые темы по новым предметам объяснять, еще и в школе ремонт делать! Это сверх наглости».

Родители утверждают, что конкретные сроки окончания ремонта на собрании не озвучили. И просят губернатора оказать содействие в решении проблемы.

В администрации Озерского городского округа, к которому относится Новогорный, заявили:

«Капитальный ремонт школы №41 производится на основании контракта с челябинской строительной фирмой «Энергоинжиниринг» (начало работ – 31 марта 2023 года, срок окончания работ – 30 октября 2023 года). В настоящий момент подрядчик увеличил темпы ремонта.

Ситуация находится на контроле у главы Озерского городского округа, Правительства Челябинской области и ВПП «Единая Россия».

Администрация Озерского городского округа проводит ежедневный мониторинг состояния дел на объекте, ведет постоянный диалог с подрядчиком, организует встречи с родителями учащихся. Со стороны органов местного самоуправления делается все возможное, чтобы дети в поселке вернулись в свою обновленную школу и начали учиться в обычном режиме уже в ноябре, во второй четверти текущего учебного года».

Родители возмутились еще больше и предложили чиновникам провести совместную инспекцию, чтобы убедиться – до конца октября ремонт не завершить: «Там только все разломали! Ремонтом и не пахнет!» «Нам сказали, что весь ноябрь будет дистант, – добавляют они. – А нам ОГЭ сдавать, как мы будем готовиться?»

Ситуацию с помощью родителей в ремонте в мэрии прокомментировали так:

«Никто родителей не принуждал. Было обращение ко всем желающим помочь (частным лицам, организациям и предприятиям): подрядчик готов заключить договор субподряда и оплатить работу. Все – чтобы ускорить процесс ремонта».»

«А вы считаете нормально: получить 46 миллионов и просить родителей помогать?» – отреагировали жители поселка. Отвечать на этот вопрос чиновники не стали. Каким образом многомиллионный контракт получил подрядчик, у которого недостаточно людей, чтобы его выполнить, тоже не пояснили.

Озерск, Павел Зварзин

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