В Челябинской области продолжается разгоняться инфляция

В Челябинской области продолжается рост инфляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если по итогам июля этот показатель составлял 4,1%, августа – 5,37%, то в сентябре – 5,9%.

По данным Росстата, из продуктов питания более всего подрожали овощи и картофель (+23,7%), яйца (+11%) и мясопродукты (+7,3%). Несколько снизились цены на жиры, чай и макароны.

В сегменте непродовольственных товаров наибольший рост отмечен в группах «инструменты и оборудование» (25,23%), «топливо моторное» (+14,12%), «медицинские товары» (+10%). Снижение зафиксировано на телерадиотовары, компьютеры и средства связи.

Значительную инфляцию, как всегда, демонстрирует сфера услуг – в целом по сегменту +11%. Наибольший рост цен зафиксирован на услуги в сфере зарубежного туризма (+49%) и экскурсии (+39%).

Среди услуг массового потребления лидируют пассажирский транспорт, где рост составил 14,13% и ЖКХ – плюс 11,58%.

Отметим, что среднедушевые доходы населения Челябинской области, по подсчетам РИА «Рейтинг» во втором квартале текущего года оказались на 25% ниже, чем аналогичные среднероссийские показатели: 35,7 тыс рублей в месяц против 47,8 тыс.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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