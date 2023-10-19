Уральские металлурги существенно увеличили производство стали

Магнитогорский металлургический комбинат в текущем году увеличил производство стали на 11,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Согласно опубликованным операционным результатам за прошедшие 9 месяцев и за 3-й квартал, производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% – (до 9 млн 611 тыс тонн), а на турецкой – сократилось на 68,3% (до 258 тыс тонн). Сокращение объясняется сохраняющейся сложной макроэкономической ситуации в Турецкой республике.

С начала года продажи металла по Группе достигли 8 млн 893 тыс тонн, показав увеличение на 10,9%. Это обусловлено стабильной ситуацией на российском рынке и в странах ближнего зарубежья на фоне высокой строительной активностью и роста спроса на автомобиле- и машиностроение.

Продажи премиальной продукции выросли на 9% (до 3 млн 844 тыс тонн), в первую очередь за счет холоднокатаного проката и проката с покрытием.

Выплавка чугуна увеличилась на 13,2% (до 7 млн 526 тыс тонн), производство угольного концентрата выросло на 1,1% (до 2 млн 671 тыс тонн).

Магнитогорск, Павел Зварзин

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