Только 27% южноуральцев регулярно передают показания электросчетчиков

Энергетики просят южноуральцев передать показания электорсчетчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ПАО «Челябэнергосбыт», в регионе установлено более 1,5 млн приборов учета электроэнергии, из них 30% – интеллектуальные, не требующие личной передачи показаний. Остальные такой функции не имеют. Поэтому для корректных расчетов жильцам необходимо самим передавать показания. Однако такую привычку имеют далеко не все южноуральцы: ежемесячно информацию передают лишь 27% абонентов, 62% – раз в 3 месяца, 1% (а это 10 тысяч собственников) не передает никогда.

Между тем, показания влияют на расчеты. Если показаний нет, объем потребленной электроэнергии определяется по среднему или нормативу. Эти данные чаще всего не достоверны.

«Без показаний невозможно определить точное электропотребление. Так квитанции с начислениями могут приходить в пустующую квартиру. Или, наоборот, где живет большая семья, из-за отсутствия показаний счета выставляется минимальная сумма – норматив на одного человека», – говорят энергетики.

Челябинск, Павел Зварзин

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