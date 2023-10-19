В России отмечена стагнация в производстве говядины

В России отмечена стагнация в сегменте производства говядины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупные игроки отказываются (от новых мясных проектов, инвестиций практически нет. Эксперты считают, что причина кроется в низкой, а иногда и отрицательной, рентабельность производства и долгих сроках окупаемости инвестиций (10-15 лет).

По данным национальной мясной ассоциации, в 2023 году производство говядины в живом весе вырастет всего на 1,7%, и даже это – всего лишь результат низкой прошлогодней базы и ускорения забоя скота на фоне кризиса в молочной отрасли, пишут «Ведомости».

При этом поступающий из молочной отрасли скот является дешевым товаром, так как давно себя окупил, а это существенно снижает цены.

Свою лепту вносить мощная конкуренция со стороны более дешевых видов мяса – свинины, курицы и индейки.

Плюс импортные поставки, не ограниченные таможенными пошлинами: за первое полугодие в страну ввезено 79 тысяч тонн говядины.

А роста потребления говядины не предвидится, так как в России это мясо традиционно дорого.

Участников отрасли считают, что для изменения ситуацию необходимо усилить господдержку крупных игроков, стимулировать производство в малых и средних хозяйствах, а также защитить рынок от импорта.

Кстати, нерадужная ситуация отмечена и в птицеводстве: игроки говорят о росте себестоимости производства и ожидают рост производства по итогам года всего на 0,7% – до 5,35 млн тонн.

На общем фоне лучше всего себя чувствует сегмент свиноводства, отмечает telegram-канал FMCG Report: здесь ожидается рост на 5,9% в 2023 году – до 4,8 млн т, а открытие рынка Китая внушает здоровый оптимизм на следующие годы.

Москва, Игорь Юров

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