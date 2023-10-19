«Хлеб из мусорного ведра»: в челябинском детсаду разгорелся скандал

В одном из детских садов Челябинска ребенка заставили есть хлеб из мусорного ведра. Об этом заявили родители воспитанника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разогрелся в МДОУ №52. Мальчик, придя домой, сообщил, что воспитатель заставила его есть хлеб из мусорного ведра, его вырвало, а другие дети над ним смеялись. По словам родителей, они несколько раз под разными предлогами возвращали сына к этой ситуации, и каждый раз он пересказывал ее слово в слово.

Тогда мать решила посмотреть записи камер наблюдения, установленных в группе (у родителей есть к ним доступ), и увидела, что воспитатель в фартуке и резиновых хозяйственных перчатках усаживает мальчика за стол и дает ему надкусанный кусок хлеба. Женщина позвонила заведующей, потом поговорила с воспитателем, но по ее словам, «положительной динамики и раскаяния» со стороны педагога не услышала. Тогда она обратилась в прокуратуру и в СМИ.

«По факту обращения мамы издан приказ на проведение служебно-педагогического расследования. Комиссия работает, с этим педагогом мы тоже работаем. Поскольку ранее никаких взысканий на человека не было, просьбу мамы об увольнении педагога здесь и сейчас я удовлетворить не могу, поскольку не имею на это права, – цитирует заведующую детсадом Кирe Запорожец 74.ru. – По законодательству это не относится к грубейшим нарушениям. То, о чем говорит ребенок, на видео мы пока не увидели. Какие-то вещи озвученные – хозяйственные печатки и другое – на видео есть. Но грубого отношения к ребенку пока мы не видим. Скорее всего, будет дисциплинарное взыскание, окончательное решение пока не принято».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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