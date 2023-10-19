На Урале задержали курьеров с оптовой партией «синтетики»

Двух жителей Свердловской области задержали с оптовой партией наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, машину с номерами соседнего региона остановили в Красноармейском районе. Во время досмотра в багажнике обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в свертках находится синтетический наркотик мефедрон общим весом порядка 20 кг.

«По предварительной данным, злоумышленники, одному из которых 38 лет, другому – 44 года, являются межрегиональными оптовыми наркокурьерами нелегального интернет-магазина, специализирующегося на торговле запрещенными веществами. «Синтетику» сообщники планировали сбывать через тайники по всему Уральскому федеральному округу», – заявили в южноуральском главке.

Возбуждено уголовное дело, курьерам грозит до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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