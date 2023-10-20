Адвокаты Владимира Казанцева подали кассационную жалобу на вынесенный ему приговор

Адвокаты юриста, представлявшего в судах интересы челябинских экоактивистов Владимира Казанцева, подали кассационную жалобу на вынесенный ему приговор.

Как уже сообщал «Новый День», известного общественника задержали 26 августа 2021 года по обвинению в мошенничестве. Обвинение строилось на показаниях двух свидетелей. Заявителем стал представитель организации из Екатеринбурга.

По версии следствия, Казанцев убедил клиента, что может склонить сотрудников Арбитражного суда Челябинской области к принятию судебного решения в его пользу. Благосклонность фемиды якобы должна была обойтись в 500 тысяч рублей. Деньги он, по мнению обвинения, получил в январе 2020 года в своем офисе, «не намереваясь передавать и осознавая отсутствие у него реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения», и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй эпизод связан с его предложением уже другому клиенту собрать и заплатить сотруднику суда вознаграждение в 2,5 миллиона рублей за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего. Правда, как утверждают следователи, на сей раз коммерсант на предложение не клюнул.

Сам юрист свою вину категорически отрицает, связывая уголовного преследование со своей правозащитной деятельностью и отстаиванием в судах экологических прав южноуральцев. В частности, Казанцев выступал от имени челябинцев в судах по вопросу восстановления границ городского бора и запрета строительства на особо охраняемой территории медицинского учреждения, а также против уничтожения леса на северо-западе города.

Тем не менее, 19 октября 2022 года суд поддержал позицию обвинения: приговорил Владимира Казанцева к 4 годам колонии общего режима и обязал возместить Максиму Шейну, выступившему в роли потерпевшего, 500 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания Казанцева лишили права заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов третьих лиц, на 3 года. Правозащитника взяли под стражу в зале суда. С тех пор он находится в СИЗО-3.

Это решение защита экоактивиста обжаловала в Челябинском областном суде. 26 апреля апелляционная инстанция постановила исключить из приговора дополнительное наказание в виде запрета заниматься юридической деятельностью. В остальной части приговор остался без изменений.

«Вот такое суровое наказание, за недоказанное, по нашему мнению, намерение дать взятку. Не за дачу, а только за намерение, – отмечают провозащитники, выступившие на стороне Казанцева. – Особенно суровость наказания поражает на фоне вынесенных «гуманных» приговоров в 2023 году «лучшим людям» Челябинска:

– экс-депутату Заксобрания Челябинской области Арману Аракеляну по делу о дорожной взятке назначено 8 лет условно и штраф в размере 5,2 млн рублей;

– бывшему заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову – 6 лет условно, при этом из приговора исключили дополнительное наказание в виде «запрета занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий» (главная интрига этого приговора в возмещении осужденным ущерб бюджету в размере 82 миллионов рублей – был ли возмещен ущерб?);

– бывшему ответственному за Кировку и парки Челябинска Игорю Клеину – 7,5 лет условно и штраф в пять миллионов рублей.

Суды зачли им, что преступление совершено впервые, ранее к уголовной ответственности не привлекались, наличие малолетних детей, больных родителей и т.д. (ч. 1 и 3 ст. 73 УК РФ

Такие же смягчающие обстоятельства были и у Владимира Казанцева. Впервые привлечен, малолетний ребенок, второму ребенку 18 лет исполнилось накануне вынесения приговора, смерть матери во время судебного разбирательства, наличие проблем со здоровьем у жены. Однако?!

Конечно, есть одно «НО». Владимир не признал себя виновным во вменяемых ему преступлениях. Не признался в том, чего не совершал. При этом, один из «пострадавших», Дмитрий Ятайкин, во время дачи показаний в суде, сообщил, что не считает себя потерпевшим.

Рассмотрение апелляции на приговор Владимиру растянулось на полгода, все это время, Владимир находился в СИЗО. Рассмотрение апелляционных жалоб на приговоры «лучшим» людям города прошли более оперативно».

С 22 июня Владимир Казанцев находится в ИК-11 в Копейске.

Жалоба на его приговор поступила в Седьмой кассационный суд 12 октября. Постановление о рассмотрении жалобы пока не вынесено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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