На челябинской свалке будут выращивать цветы для городских улиц

На рекультивированной челябинской свалке собираются выращивать цветы для улиц областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, первую теплицу начнут монтировать в ноябре, а в феврале в ней должны посадить петунии и другие цветы, которые весной переместят на проспект Ленина и Свердловский проспект. Обогревать теплицу будут образующимся на свалке газом.

Челябинск, Софья Артемьева

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