Банки в разы сократили число одобренных заявок на кредиты наличными

Российские банки резко ужесточили подход к потенциальным заемщикам: в сентябре было отклонено почти 63% заявок на кредиты наличными, в начале октября – более 80%. Анализ провел сервис «Сравни.ру», тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в самих банках отмечают снижение как уровня одобрения, так и размера одобряемых сумм кредитов. И связывают это с ужесточением регулирования со стороны Центробанка.

Банк России выражал обеспокоенность динамикой необеспеченного кредитования еще весной: ускорение в этом сегменте он связывал с высокой потребительской активностью, а также мягкой риск-политикой банков, напоминает РБК. Тогда же ЦБ стал ужесточать регулирование, используя две меры:



– макропруденциальные лимиты – прямые количественные ограничения на выдачи кредитов с определенными характеристиками, например ссуд с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%. С 1 июля допустимая доля таких кредитов в выдачах банков снизилась с 30% до 20%, а с 1 октября лимит сократили вовсе до 5% (кроме того, лимиты стали распространяться на новую группу ссуд – кредиты заемщикам с высокой, но некритичной долговой нагрузкой – от 50% до 80%);

– макропруденциальные надбавки – коэффициенты риска, которые используются при оценке выдаваемых ссуд (зависят от ПДН заемщика: чем выше долговая нагрузка клиента, тем больше капитала требуется от банка на выдачу ему кредита, с 1 сентября надбавки впервые затронули ссуды с ПДН выше 50%).

По расчетам ЦБ, под новые надбавки попадет 82% выдаваемых кредитных карт и 66% выдач кредитов наличными, лимиты сократят объем предоставленных кредитов в четвертом квартале на 22% по сравнению с тем, что могло бы быть без ограничений.

Кстати, в сентябре количество необеспеченных ссуд наличными сократилось на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, а объем – на 22% – до 579,2 млрд руб.

Пока эксперты затрудняются сказать, будет ли значительный спад уровня одобрения кредитов разовой реакцией рынка или тенденция продолжит развиваться и выльется в долгосрочный тренд.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»