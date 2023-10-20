Южноуральцам предложили новую линейку кнопочных телефонов

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

Как уже сообщал «Новый День», компания запустила собственную торговую марку потребительской электроники в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон поступил в продажу в январе. Жители Челябинской области заинтересовались новым аппаратом – в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет почти 15% в штучном эквиваленте. Максимальные значения наблюдались в мае и июне – в начале дачного сезона и школьных каникул.

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все устройства оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим‑карт и ёмкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.

Кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования.

В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов под собственным брендом. Сегодня они представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой оператора.

Челябинск, Павел Зварзин

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