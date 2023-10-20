В Челябинске снова может измениться цвет воды из-под крана

В Челябинске может снова измениться цвет водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 20 по 23 октября будут проводится ремонтные работы на водоводе, питающем Калининский, Курчатовский и Центральный районы. До 25 октября вода в домах на территории этих районов вода может изменить цвет из-за увеличенной скорости потока в трубопроводе.

Как правило, в течение 1-2 суток после переключения ситуация стабилизируется, уверили в администрации.

Челябинск, Софья Артемьева

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