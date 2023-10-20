На одной из крупных магистралей Челябинска ограничат движение

В выходные на одной из крупных магистралей Челябинска ограничат движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 октября начались работы на инженерных коммуникациях в районе дома №41 по улице Российской. В связи с этим до 24 октября будет затруднен по левой полосе по ходу движения в сторону улицы Новомеханической.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

В субботу, 21 октября, могут возникнуть проблемы еще на двух оживленных участках: с 10:00 до 11:00 будет отключен светофор на пересечение Свердловского проспекта с улицей Воровского, а с 11:30 до 12:30 – на улице Дарвина в районе ТК «Маяк».

Челябинск, Софья Артемьева

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