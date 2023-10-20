В выходные на одной из крупных магистралей Челябинска ограничат движение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 октября начались работы на инженерных коммуникациях в районе дома №41 по улице Российской. В связи с этим до 24 октября будет затруднен по левой полосе по ходу движения в сторону улицы Новомеханической.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
В субботу, 21 октября, могут возникнуть проблемы еще на двух оживленных участках: с 10:00 до 11:00 будет отключен светофор на пересечение Свердловского проспекта с улицей Воровского, а с 11:30 до 12:30 – на улице Дарвина в районе ТК «Маяк».
Челябинск, Софья Артемьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube