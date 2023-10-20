ММК награжден премией Правительства России в области качества

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области качества за 2022 год. В число победителей вошел Магнитогорский металлургический комбинат. Почетную награду из рук вице-премьера Дениса Мантурова принял генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Премия правительства в области качества является одной из наиболее престижных государственных наград, вручаемых предприятиям за производственные достижения и внедрение лучших практик управления. Заявки на участие в конкурсе в этом году подали 433 организации, из которых победителями признаны 12, включая Магнитку.

Выступая с ответным словом в рамках награждения, гендиректор ММК Павел Шиляев поблагодарил экспертный совет премии, Правительство, Минпромторг и Роскачество за поддержку и организацию конкурсных процедур на самом высоком уровне.

«Звание лауреата правительственной премии в области качества имеет для нас огромное значение. Максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов – ключевой приоритет деятельности ММК. В компании разработан портфель стратегических инициатив, в котором мы зафиксировали стремление стать поставщиком № 1 для самых требовательных покупателей. Сегодняшняя награда – подтверждение того, что нам удалось сделать уже многое в этом направлении», – отметил Шиляев.

«Мы видим, что бизнес уделяет всё более пристальное внимание совершенствованию своих внутренних алгоритмов и внедрению лучших практик управления качеством. Это становится неотъемлемой частью корпоративной этики и залогом чистой и честной конкуренции», – отметил Денис Мантуров.

Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет большое внимание работе в области качества. Компания является ведущим поставщиком премиальной металлопродукции для ряда отраслей экономики, в том числе для автомобильной промышленности, машиностроения и строительства. Магнитка регулярно входит в число лучших производителей листового, сортового проката и проката с покрытием в России.

О премии:

Премии правительства Российской Федерации в области качества вручаются с 1996 года на конкурсной основе. Число лауреатов ежегодно не превышает 12: шесть представляют крупные предприятия (с численностью работников свыше 1000 человек), и по три премии присуждается компаниям малого и среднего бизнеса (численность персонала – до 250 и до 1000 человек соответственно).

Магнитогорск, Павел Зварзин

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