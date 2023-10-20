Дни льда и пламени: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Выходные южноуральцам может подпортить погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже грядущей ночью в отдельных районах региона ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем в субботу, 21 октября, ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед, метели. Скорость ветра при порывах будет достигать 15 метров в секунду.

Одновременно 21-22 октября в западной половине Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Софья Артемьева

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