Ледяной малахит: в Челябинске представили проект новогоднего городка

Новый год челябинцы будут встречать с героями и в декорациях сказов Павла Бажова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия обнародовала проект главного ледового городка южноуральской столицы.

«Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Огневушка-Поскакушка, Каменный цветок – будет все! А еще горки «Малахитовая», «Самоцветная», «Медная», разумеется, изо льда. В проекте городка семь ледяных скатов, два лабиринта и полюбившийся подарками дом Деда Мороза», – рассказали в городской администрации.

Осталось только определиться с исполнителем, но конкурс пока не объявлен. Между тем, до праздника всего чуть более 2 месяцев.

Челябинск, Софья Артемьева

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