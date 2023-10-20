В Амстердаме бунтуют работники квартала красных фонарей

В Амстердаме проходят акции протеста против переноса известного во всем мире квартала красных фонарей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти решили перенести квартал за пределы района Де Валлена – центральной части столицы, пообещав на новом месте более комфортные условия и новые «рабочие места». Предполагается, что в новом эротическом центре, который расположится в высотном здании, будет не менее 100 «окон», а также комнаты отдыха для «сотрудниц», гостиничные номера и даже театр. Правда, место для переноса еще не выбрано: определены 3 района, где он может появиться, – все на окраинах.

Главная цель – избавить исторический центр города от чрезмерных туристических потоков и неудобств, вызванных скученностью людей, одновременно улучшая положение секс-работников и борясь с преступностью.

Однако секс-работницы выступили категорически против. Их поддержали жители Де Валлена и владельцы расположенных в этом районе бизнесов. А накануне к ним присоединились и обитатели районов, где может появиться Эротический центр, – им не нужны туристы ни праздношатающиеся, ни занимающиеся любовью.

Секс-работницы и их сторонники прошли маршем через весь центр к мэрии Амстердама, скандируя: «Не спасайте нас, берегите наши окна». Они вручили городским властям «Манифест по сохранению квартала красных фонарей», сообщает NL Times.

Кстати, согласно соцопросам, против переноса квартала красных фонарей высказались около 80% жителей столицы Нидерландов.

Амстердам, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»