На Южном Урале в 8 раз выросло число погибших от отравлений

В Челябинской области растет число острых отравлений химической этиологии (ООХЭ). В 3 квартале 2023 года зафиксировано 817 таких случаев, что на 12,5% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, более половины отравлений было вызвано наркотиками, 16% – спиртосодержащей продукцией, более 13% – лекарствами.

При этом число отравлений спиртосодержащей продукцией выросло более чем в 1,5 раз по сравнению с 3 кварталом 2022 года, а пищевыми продуктами – в 5 раз.

«Среди пострадавших 619 мужчин (или 75,76%) и 198 женщин (24,24%), – уточнили в ведомстве. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений структуры отравлений по половой принадлежности не произошло, т.е. мужчины, по-прежнему, составляют большую часть пострадавших, превышая количество женщин в 3,13 раза.

Преобладание мужского населения над женским в структуре заболевших имеет место во всех группах отравлений, за исключением группы «отравления лекарственными препаратами», в группе отравлений пищевыми продуктами, где количество пострадавших мужчин и женщин одинаково».

Среди мужчин зарегистрировано 85 случаев отравлений с летальным исходом, среди женщин – 24 случая». За июль – сентябрь 2022 года зафиксировано соответственно 9 и 4 смертельных случаев. Таким образом, общее число погибших выросло более чем в 8 раз.

Челябинск, Софья Артемьева

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