Юг Челябинской области завалило снегом

В Челябинской области репетировали зиму: юг завалило снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинский ЦГМС, в субботу осадки в виде дождя и снега отмечались в большинстве районов региона. В северной половине выпало от 0,1- 9 мм, в южной – от 10 мм до 32 мм. В Магнитогорске установился временный снежный покров.

В городе завалило дороги, а ряд деревьев не выдержали напора снега и упали.

Сегодня осадки, в виде дождя и снега возможны в отдельных районах. Например, в Челябинске снег может пойти ближе к вечеру. Следующая неделя тоже может оказаться «мокрой».

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»