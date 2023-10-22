В городах Челябинской области зафиксировано превышение ПДК формальдегида в воздухе

В Челябинске средняя за сентябрь концентрация формальдегида превысила допустимый норматив в 1,6 раза. Максимальные из разовых концентрации, превысившие нормативные значения, составили: оксида углерода – 2,3 ПДКмр, оксида азота – 1,6 ПДКмр, сероводорода – 2,3 ПДКмр, фторида водорода –2,0 ПДКмр, формальдегида – 1,1 ПДКмр, диоксида азота – 1,4 ПДКмр.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске, 2 постах в Златоусте. Отбор проб осуществлялся на 25 загрязняющих веществ в Челябинске и Магнитогорске, 14 – в Златоусте.

В Магнитогорске в сентябре среднемесячные концентрации формальдегида превысили ПДК в 1,4 раза. Максимальные разовые концентрации, превысившие нормативные значения, составили: – взвешенных веществ – 2,2 ПДКмр, – оксид углерода – 1,7 ПДКмр, – сероводорода – 1,9 ПДКмр, – фенола – 1,3 ПДКмр, – формальдегида – 2,9 ПДКмр.

В Златоусте среднемесячная концентрация взвешенных веществ превысила нормативный показатель в 1,8 раза. Среднемесячная концентрация формальдегида превысила нормативный показатель в 2,5 раза. Максимальная из разовых концентрация формальдегида составила 2,1 ПДКмр.

Напомним, формальдегид – это канцероген, быстродействующий клеточный яд, который имеет очень высокий класс опасности. При большой концентрации он оказывает крайне выраженное негативное влияние на кожу, вызывая аллергию, высыпь, зуд. Кроме того, формальдегид поражает верхние дыхательные пути и легкие. При остром ингаляционном отравлении может наблюдаться угнетение функции дыхания, удушье. При постоянном воздействии вероятно развитие хронических форм бронхита и бронхиальной астмы.

Челябинск, Софья Артемьева

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