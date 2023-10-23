«Выигрыш» в онлайн-лотерее обошелся жительнице Южного Урала в 100 тысяч рублей

Онлайн-розыгрыш оставил жительницу Златоуста без 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девушка перевела мошенникам деньги, участвуя в онлайн-викторине.

Горожанка рассказала полицейским, что подписалась в социальной сети на страницу блогера, которая размещает у себя рекламу и информацию о косметической продукции. 21-летняя жительница Златоуста ранее совершала покупки и доверяла владельцу учетной записи. Поэтому появившаяся ночью на странице блогера ссылка-приглашение для участия в розыгрыше призов подозрений не вызвала.

Девушка решила принять участие в викторине. С первого же шага ей выпал крупный денежный выигрыш в иностранной валюте. Однако для получения приза необходимо было оплатить определенные расходы. В общей сложности уралочка совершила 11 переводов со своей банковской карты на сумму почти 100 тысяч рублей, потратив порядка 40 минут. Когда же ей поступило очередное сообщение о необходимости произвести оплату, она поняла, что стала жертвой обмана. Уже утром девушка увидела в мессенджере сообщение блогера, что ее взломали, и она не размещала информацию о розыгрыше.

Жительница Златоуста обратилась в отдел полиции с заявлением о произошедшем. По обстоятельствам совершенного мошенничества было возбуждено уголовное дело. Пострадавшая от действий аферистов девушка рассказала, что знает о фактах дистанционного обмана, но была уверена, что сумеет распознать мошенника. Вся переписка с неизвестными велась в приложениях, которые утром оказались удалены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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