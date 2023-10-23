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Понедельник, 23 октября 2023, 10:55 мск

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Южноуральцам, имеющим новых договоров на обслуживание газового оборудования, пригрозили отключить газ

Южноуральцы не торопятся заключать договоры на обслуживание газового оборудования, несмотря на грозящие им штрафы и даже отключение газоснабжения. Об этом заявила начальник Госжилинспекции Челябинской области Рашида Ковалева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые правила работы на рынке обслуживания газового оборудования вступили в силу 1 сентября текущего года. Согласно им, доступ на него теперь будут иметь лишь компании, получившие статус газораспределительных организаций. В итоге число участников сферы сократилось в Челябинской области с полутора сотен до 18.

Именно из этого списка, размещенного на сайте региональной ГЖИ, и необходимо выбрать компанию, с которой в обязательном порядке владельцы квартир и домов должны заключить договор на обслуживание плит, колонок, котлов и другого оборудования. Причем сделать это необходимо до 1 января 2024 года. Это касается как тех собственников жилых помещений, которые до сих пор таких договоров не имели, так и тех, кто заключал соглашение, даже если договор придется подписывать с той же самой обслуживающей организацией: с 1 сентября вступили в силу новые формы соглашения, утвержденные Минстроем России.

«Всем жителям, у которых есть договор и тем более – у кого нет договора со спецорганизацией, нужно обратиться и заключить его. Предусмотрены меры ответственности, штрафы как для населения, так и для юридических лиц», – напомнила Рашида Ковалева. Причем штрафовать можно будет уже с января следующего года. Более того, собственникам, не заключившим договор, могут просто перекрыть газоснабжение.

Между тем, за прошедшие с начала действия новых правил полтора месяца новые соглашения подписали лишь 3% собственников квартир и 5% хозяев частных домов в Челябинской области. Ситуация с МКД осложняется тем, что обслуживать и все здание, и отдельные квартиры в нем теперь должна одна и та же организация, с которой управляющей компания или ТСЖ необходимо заключить договор до 30 ноября. Только после этого владельцы живых помещений смогут подписать с ней отдельные соглашения. Однако и управляющие компании не слишком торопятся: пока новые договоры заключили только 25% организаций.

Изменения правил должны сулить южноуральцам, по словам чиновницы, улучшение качества обслуживания. Так, теперь у каждой обслуживающей компании будет собственная аварийная служба с оборудованием для ликвидации ЧП, лицензированными сотрудниками, способными устранить утечку газа и даже оказать доврачебную помощь пострадавшим. Кроме того, правительство утвердило минимальный перечень работ, которые обязаны оказывать в рамках договора сервисные организации. В их число входят визуальная проверка целостности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, наличия свободного доступа к нему, состояния окраски и креплений газопроводов, наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений. Также специалисты обслуживающей компании обязаны проверять герметичность соединений и отключающих устройств и принимать меры по устранению выявленной негерметичности, регулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очищать горелки от загрязнений, выявлять его неисправности и определять возможности его дальнейшей эксплуатации, и прочее (всего в перечень входит 15 видов работ).

Но вступление в силу новых правил однозначно приведет к росту стоимости обслуживания, признает Рашида Ковалева. Так, если раньше оно обходилось в сумму от 300 до 1 тысячи 500 рублей в год, теперь, по оценкам участников рынка, хозяину квартиры с четырехконфорочной газовой плитой придется выложить от 900 до 1500 рублей. Впрочем, плату собираются разбить по месяцам.

После заключения договора собственникам жилья необходимо будет предоставить специалистам компании допуск к газовому оборудованию. Впоследствии регулярные проверки специализированная организация должна будет проводить ежегодно в течение всего срока действия договора, рассчитанного на три года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2023, РИА «Новый День»

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