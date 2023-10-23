На Южном Урале ожидаются обильные снегопады

В Челябинской области ожидаются обильные осадки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ночь на 24 октября

в регионе будут идти дожди и мокрый снег. В северной половине области возможны сильные снегопады. Аналогичная погода ожидается и днем во вторник. 25 октября осадки сохранятся. Но их инетенсивность пойдет на спад.

Температура наружного воздуха будет снижаться: к среде ночью похолодает до -8, днем – до -4.

Челябинск, Софья Артемьева

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