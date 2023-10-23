Чиновники признали: учителям в школах некогда преподавать

Чиновники признали, что учителям в школах некогда преподавать: им все время приходится заниматься мониторингами и отчетами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители профсоюзов подсчитали: в Челябинской области педагог должен сдавать более 40 отчетов по мониторингам и мероприятиям. Часть из них проводится ежедневно и запрашивается ведомствами разного уровня – как федерального и регионального, так и на местах.

«С годом педагога вообще все ведомства как ополоумили, – жалуются учителя. – Заставляют слушать вебинары и отправлять фотоотчет, что мы действительно смотрим. И это в 15-00. То мое личное время. Еще различные опросы, загоняем детей в различные онлайн-тесты, тренинги. Там зарегистрируйся, там пройди онлайн викторину. А пока во всех чатах ответишь, больше часа теряешь. У нас есть свои семьи, увлечения, хобби, дети. А на них нет времени».

Челябинск, Софья Артемьева

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