На Урале женщину с младенцем выгнали с территории Дома дружбы народов из соображений антитеррористической безопасности

В Магнитогорске женщину, гулявшую с младенцем, выгнали с территории Дома дружбы народов из соображений антитеррористической безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дома дружбы народов является муниципальным учреждением, его территория благоустроена – асфальтированные дорожки, скамейки, есть даже деревья.

32-летняя горожанка, гуляя с ребенком в коляске, зашла на территорию, пояснив, что ворота были открыты и на них никаких табличек, запрещающих вход, не было.

Минут через 20 к ней подошел мужчина и попросил покинуть территорию, заявив, что она частная. «Он ничего не спросил, все время говорил: «Охрана внутри интересуется». Несколько раз. Меня, конечно, это задело. Я не шумела, спокойно гуляла, даже по телефону не общалась», – цитирует женщину MGORSK.RU.

В дирекции учреждения считают, что охрана поступила правильно, так как женщина вела себя подозрительно – быстро ходила. Поэтому, соблюдая инструкцию по антитеррористической безопасности, ее попросили удалиться.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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