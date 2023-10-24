24 октября ожидаются следующие события – Челябинск

24.10.2023, вторник
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09:50 Челябинск – Урок мужества, который проведет ветеран СВО, разведчик Виктор Изотов. В рамках встречи школьники также напишут письма бойцам на фронт в рамках Всероссийской акции «Солдатский треугольник» (школа №105, ул. Кузнецова, 7, каб. 115)
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10:30 Челябинск – День информации для тех, кто интересуется применением компьютерных технологий в повседневной жизни (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел электронных ресурсов)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-класс «Матрешкины именины» ко Дню рождения русской матрешки (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме финансовой грамотности южноуральцев (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й эт.)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс «Осенние мотивы» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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