24 октября ожидаются следующие события – Челябинск

09:50 Челябинск – Урок мужества, который проведет ветеран СВО, разведчик Виктор Изотов. В рамках встречи школьники также напишут письма бойцам на фронт в рамках Всероссийской акции «Солдатский треугольник» (школа №105, ул. Кузнецова, 7, каб. 115)