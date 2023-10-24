В Челябинской области образовался снежный покров

Челябинскую область завалило снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ЦГМС, минувшие сутки были отмечены дождем и снегом на всей территории области – выпало от 2 до 9 мм осадков. В большинстве районов образовался снежный покров высотой 1-9 см. В отдельных районах отмечались гололедные явления: налипание мокрого снега на провода диаметром до 6 мм, гололедица.

В ближайшие сутки погода не изменится: по-прежнему будут идти дождь и мокрый снег, в северной половине региона ожидаются сильные осадки. В отдельных районах возможны метели.

В Челябинске дождь будет идти весь день и большую часть ночи, а под утро перейдет в снег, так как похолодает до минусовых температур. К 10 часам утра 25 октября снег может усилиться.

Осадки на всей территории области прекратятся только в ночь на четверг.

Челябинск, Софья Артемьева

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