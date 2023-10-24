Иностранец, расправившийся с челябинкой в баре, предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении мигранта, зарезавшего челябинку в пабе, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве.

Напомним, трагедия произошла в ночью 5 августа текущего года в одном из баров, расположенных на северо-западе областного центра. 50-летний выходец из Средней Азии пришел туда с ножом, узнав, что женщина, с которой он долгое время поддерживал отношения, встречается с другим мужчиной.

Ревнивец нанес челябинке не менее шести ударов в грудь и шею, после чего сбежал. Во время нападения он был пьян.

Потерявшую много крови горожанку госпитализировали. Шесть дней врачи боролись за жизнь женщины. 11 августа челябинка скончалась. После этого иностранец сдался полиции.

️Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»