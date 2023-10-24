«Вмерз в лед и погиб»: у южноуральского села нашли тело 77-летнего пенсионера

Пожилой южноуралец забрел в камыши у озера и погиб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, для эвакуации погибшего на озере мужчины потребовалась помощь спасателей Троицкого отряда.

77-летний мужчина жил на ферме, расположенной недалеко от озера Дунаево (село Дробышево, Троицкий район), где ухаживал за животными. В силу возраста, у пенсионера стали проявляться признаки деменции, несколько раз он уходил из дома, но находить его удавалось собственными силами.

Вот и в этот раз, обнаружив три дня назад пропажу дедушки, поиск вели сами родственники. Обнаружить пропавшего удалось после обследования прилегающего к ферме района с помощью квадрокоптера – неподвижное тело пенсионера увидели в густых зарослях камыша у берега озера.

При помощи лодки спасатели вышли в указанный район, и приблизительно в 50 метрах от уреза воды обнаружили пострадавшего. Продолжительное время, проведенное им в ледяной воде, не оставили шанса на выживание – мужчина вмерз в лед и погиб. Тело транспортировали к берегу и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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