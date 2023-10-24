В Челябинской области волк средь белого дня напал на собаку

Жителей Катав-Ивановского района удивило поведение дикого животного.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с селом Тюлюк в Катав-Ивановском районе Южного Урала. Очевидцы успели снять погоню на видео.
«Рядом с жилыми домами в Тюлюке очевидцы увидели волка, – пишет местное издание «Авангард». – Дикий зверь средь бела дня набросился на собаку, к счастью, пес остался цел».
Больше всего жителей села удивило, что волк осмелился выйти к людям днем.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube