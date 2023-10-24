В Челябинской области волк средь белого дня напал на собаку

Жителей Катав-Ивановского района удивило поведение дикого животного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с селом Тюлюк в Катав-Ивановском районе Южного Урала. Очевидцы успели снять погоню на видео.

«Рядом с жилыми домами в Тюлюке очевидцы увидели волка, – пишет местное издание «Авангард». – Дикий зверь средь бела дня набросился на собаку, к счастью, пес остался цел».

Больше всего жителей села удивило, что волк осмелился выйти к людям днем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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