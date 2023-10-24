Общественники: в Челябинске все еще не убрали свалки после осенних субботников

Челябинских активистов возмутило нежелание чиновников решать проблему стихийных свалок без призывов из прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спустя месяц после обращения общественников к мэрии Челябинска, улицы города продолжают утопать в горах сухих веток и мусора после уборки территорий. Об этом заявили в региональном отделении Общероссийского Народного фронта.

К такому выводу представители общественной организации пришли по результатам повторного мониторинга, проведенного на территории областного центра. «Подобные скопления становятся уже системной проблемой и основой для возникновения несанкционированных свалок», – заявляют активисты.

Более того, эти завалы являются очагом возгорания, ставя под угрозу жизнь и здоровье десятков людей, отмечают общественники. «Они становятся только больше, несмотря на то, что минэкологией было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес главы города, а прокуратурой было внесено представление об устранении выявленных нарушений в адрес управляющих компаний. Городская администрация фактически не приняла никаких мер по устранению данных несанкционированных свалок», – заявляют челябинцы.

Особенное внимание они обращают на скопления мусора и веток на пересечении Первого Вагонного переулка и улицы Артема, во дворах многоквартирных домов по улице Танкистов, 134, а также улице Котина, 26.

«У жителей остаются вопросы: когда администрация Челябинска обратит на это внимание и займется вывозом сезонного мусора на регулярной основе, без официального напоминания из надзорных органов?" – интересуются общественники.

А пока они снова обратились в мэрию с требованием незамедлительно ликвидировать стихийные свалки. И попросили проконтролировать ситуацию прокуратуру города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»