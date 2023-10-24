В Челябинской области хозяев пса обязали выплатить 100 тысяч рублей за нападение собаки на подростка

Соседский пес покусал школьника в Кизильском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство Кизильского района обратилась мать 13-летнего школьника, получившего травмы в результате укуса собаки.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что 6 апреля текущего года мальчик был в гостях у друга во дворе дома в поселке Новопокровский, когда во двор дома забежала собака, принадлежащая соседям. Подросток решил погладить животное, но собака набросилась на ребенка и покусала.

В результате школьник получил рану на верхней губе, ссадины на животе и руках, которые расцениваются как легкий вред здоровью. Кроме того, у мальчика появился страх перед животными.

Прокурор района в интересах несовершеннолетнего направил в суд исковое заявление о взыскании с супругов-хозяев собаки компенсации морального вреда.

Агаповский районный суд обязал южноуральцев выплатить в пользу подростка 100 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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