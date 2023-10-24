российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 01:55 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

Южноуральских депутатов не пустят за границу

Южноуральским парламентариям могут ограничить выезд за рубеж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новое ограничение Законодательное собрание Челябинской области может принять на предстоящем в четверг, 26 октября, пленарном заседании.

Для этого предлагается внести изменения в областной закон о статусе депутата регионального парламента.

Согласно новации в случае, если парламентарий «был ознакомлен со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями в связи с осуществлением им депутатских полномочий», его право на выезд из России может быть временно ограничено решением председателя законодательного собрания.

Депутат, ознакомленный с такими данными, будет обязан письменно уведомить спикера о предстоящем выезде не позднее чем за 30 календарных дней до дня отъезда, а в случае необходимости срочного выезда – незамедлительно. В течение следующих трех рабочих дней должно быть оформлено решение об ограничении права на выезд либо о возможности покинуть пределы страны.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что данные изменения предлагается внести в целях приведения документа в соответствие действующему федеральному законодательству.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,