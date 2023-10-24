Южноуральских депутатов не пустят за границу

Южноуральским парламентариям могут ограничить выезд за рубеж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новое ограничение Законодательное собрание Челябинской области может принять на предстоящем в четверг, 26 октября, пленарном заседании.

Для этого предлагается внести изменения в областной закон о статусе депутата регионального парламента.

Согласно новации в случае, если парламентарий «был ознакомлен со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями в связи с осуществлением им депутатских полномочий», его право на выезд из России может быть временно ограничено решением председателя законодательного собрания.

Депутат, ознакомленный с такими данными, будет обязан письменно уведомить спикера о предстоящем выезде не позднее чем за 30 календарных дней до дня отъезда, а в случае необходимости срочного выезда – незамедлительно. В течение следующих трех рабочих дней должно быть оформлено решение об ограничении права на выезд либо о возможности покинуть пределы страны.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что данные изменения предлагается внести в целях приведения документа в соответствие действующему федеральному законодательству.

Челябинск, Виктор Елисеев

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