В Челябинске предложили дифференцировать размер квартплаты для жителей МКД

Челябинские депутаты предложили определять размер квартплаты с учетом технического состояния домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из депутатов Законодательного собрания Челябинской области предложил дифференцировать плату за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах.

Правда, пока речь идет лишь о домах областного центра. И соответствующее письмо парламентарий направил в Челябинскую городскую Думу.

«Сейчас что старый дом, что новостройка – тариф един. Что ремонтировать в новом доме – непонятно, возникающие проблемы учитываются в гарантийных обязательствах застройщика. В старом доме, наоборот, не хватает средств на ремонт подъездов, кровли и так далее», – объяснил автор инициативы в своем канале в социальных сетях.

По словам депутата, прежде чем выдвинуть подобную инициативу, он оценил практику других регионов. «В некоторых городах оплата установлена индивидуально по каждому многоквартирному дому с учетом его реального технического состояния, и это способствует минимизировать количество брошенных домов, также не дает заработать на новостройках», – отметил парламентарий.

Впрочем, горожане к депутатской инициативе отнеслись весьма скептически. Ведь нередко жители новостроек сталкиваются с необходимостью ремонта общедомового имущества еще до того, как все собственники подпишут акты приемки. И совсем не факт, что по истечении гарантийного срока ситуация существенно изменится.

Кроме того, значительная часть платы, получаемой управляющими организациями, идет не на текущий ремонт, а на содержание общего имущества, а при сдаче новых объектов недвижимости собственники жилых помещений получают «в нагрузку» еще и придомовую территорию, которую также приходится содержать.

Наконец, никто не мешает УК и сейчас устанавливать дифференцированную плату за содержание и ремонт общедомового имущества. Ведь по закону этот вопрос коммунальщики должны решать непосредственно с собственниками жилых помещений, а соответствующие суммы утверждать на их общем собрании.

Городская дума же может утверждать тариф лишь для муниципального жилья. И вряд ли в Челябинске можно будет найти много казенных квартир в новостройках. В свою очередь, вряд ли жители старых домов, где есть муниципальное жилье, окажутся в восторге от увеличения квартплаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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