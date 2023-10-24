Южноуральцев беспокоят планы по строительству полигона ТКО на границе региона

Жители Каслинского района Челябинской области оказались не в восторге от перспектив появления мусорного полигона на границе муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», беспокойство южноуральцев начало шириться после того, как в начале октября в Сысерти прошла презентация проекта экокластера, включающего в себя полигон, на который планируется свозить твердые коммунальные отходы из Сысерти, Екатеринбурга и других муниципалитетов Свердловской области.

Разместить его планируется между селом Никольское и деревней Андреевка Сысертского городского округа, в районе села Щелкун.

В центре кластера на площади в 54 гектара обоснуются мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО. Необходимая для комплекса инфраструктура, техническая зона и природоохранные сооружения займут еще 100 гектаров. В защитно-рекреационной зоне радиусом 1 километр (около 620 гектаров) собираются разместить резидентов, переработчиков, культурные площадки. Концессионное соглашение о создании площадки заключили в 2021 году. Закончить работы планируется в 2026 году.

«С запуском экокластера в 14 раз уменьшится объем захораниваемых отходов, исключено захоронение органических отходов. Они полностью направляются на участок компостирования для переработки в полезный грунт. Полигон не будет гореть и пахнуть, не будет привлекать птиц и иных животных. Исключено проникновение фильтрата и иных вредных веществ в почву и грунтовые воды. С вводом в эксплуатацию нового мусоросортировочного комплекса станут возможными закрытие и рекультивация старых свалок и полигонов – источников загрязнения окружающей среды и угрозы здоровью населения», – обещает концессионер.

Впрочем, убедить в своих благих намерениях даже местных жителей концессионерам пока не слишком удается: еще до первой презентации свердловчане из населенных пунктов, которым грозит оказаться поблизости от экокластера, начали высказывать недовольство открывающейся перспективой.

Теперь к хору недовольных присоединились жители Каслинского района Челябинской области, крайне обеспокоенных планами по созданию полигона в соседнем с ними муниципалитете. «У нас реки от них начинаются, они питают наши озера. Да и сам полигон будет огромным: 700 гектаров – это почти тысяча стандартных футбольных полей. Конечно же, будут выбросы, запах», – переживают южноуральцы.

Не слишком успокаивают уральцев и заверения в безопасности нового объекта. «Нас пытаются убедить в том, что это безопасно, что это будет современный экокластер. А по факту будет перерабатываться только 17% всего мусора. Остальное идет на захоронение, и период полураспада у некоторых продуктов до 300 лет! Защитная зона полигона для ТКО составляет тысячу метров от границ площади объекта. Это значит, что все подземные воды будут заражены, и колодцы, и скважины», – уверены противники проекта.

Представители местной власти тоже обеспокоены: «Как житель Каслинского района разделяю озабоченность по проекту строительства полигона переработки ТКО на смежной территории, – цитирует ИА «Первый областной» главу Каслинского района Игоря Колышева. – На данный момент не обладаю достаточной информацией об этом проекте, в процессе его изучения будем консультироваться с министерством экологии Челябинской области. В любом случае выбор данной локации с учетом туристического потенциала и наличием каких-то объектов, безусловно, негативно скажется на привлекательности нашей территории в плане развития внутреннего туризма. Выбор места для размещения такой площадки мне не кажется удачным».

В министерстве экологии Челябинской области ситуацию пока не комментируют, но отмечают, что в ведомство уже начали поступать обращения из Каслинского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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