В челябинском военном училище умер курсант

В Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов (ЧВВАКУШ) умер курсант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о происшествии появилось в соцсетях накануне, 23 октября. Одновременно заявлялось, что второй курсант находится в очень тяжелом положении.

Информация дошла до правительства региона, где заявили, что к ситуации подключился областной минздрав. Отметим, что ЧВВАКУШ – это учебное заведение Минобороны РФ, которое не приветствует вмешательства гражданских в свои дела. Однако курсант, которому не было 18 лет, был доставлен в инфекционную детскую городскую больницу, где и скончался. Скорее всего региональный минздрав работает именно в этом учреждении.

Стало известно, что погибший юноша заразился менингококковой инфекции. У второго курсанта эта инфекция не выявлена. Он находится в медсанчасти училища.

74.RU со ссылки на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что на территории училища много заболевших ОРВИ – как среди курсантов, так и преподавателей. Причиной массовой заболеваемости называют плохую погоду: во время курса молодого бойца (период после зачисления, длящийся несколько недель, когда первокурсники проходят азы военной подготовки – как правило, в полевых условиях) было холодно и шли дожди.

Челябинск, Павел Зварзин

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